A marca de seguros mais valiosa do mundo continua a ser a chinesa, a Ping An, com um valor de 29,4 mil milhões de dólares e um crescimento anual de 13%, de acordo com o ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo da empresa especializada em branding e marketing BrandZ. Em segundo lugar surge a LIC, a Life Insurance Corporation of Índia e, em terceiro, a AIA, sedeada em Hong-Kong e o maior grupo segurador pan-asiático.

Depois aparece outra seguradora chinesa, a China Life, aliás a única empresa chinesa que integrava a listagem da BrandZ há alguns anos atrás, surgindo depois dois seguradoras norte-americanas, a State Farm e a Geico.

Metade das seguradoras que integram o selectivo das dez marcas de seguro mais valiosas encontra-se baseada na China ou noutros mercados asiáticos.

A alemã Allianz é a primeira seguradora europeia a aparecer entre as seguradoras com marcas mais valiosas, sendo seguida pela francesa AXA. A norte-americana Progressive e a chinesa CPIC fecham o elenco das dez seguradoras cujas marcas, este ano, apresentam um valor mais elevado.

Embora a Ping An mantenha a liderança, tendo expandido os seus serviços financeiros, surgem no sector novos desafios, refere o relatório da consultora, como os colocados pela retalhista online Alibaba, que se posiciona como um ‘outsider’ à atividade seguradora.

No fragmentado mercado norte-americano, marcas com um elevado valor, como a Geico e a Progressive recorreram a personalidades ou a traços únicos de identidade para criar diferenciação, apreciando-se, num ano, 29% e 23% respetivamente.

Entre as diferentes categorias de atividade que participam na listagem das 100 marcas mais valiosas do planeta, os seguros apresentaram o terceiro maior crescimento no que toca ao valor das respetivas marcas.

“Duas forças opostas influenciam a indústria seguradora: padronização e personalização”, refere o documento, que assinala que as maiores marcas seguradoras, com recurso à tecnologia e à análise de dados, se movimentam para além das relações transacionais com os seus clientes, oferecendo produtos mais relevantes para estilos de vida e fases da vida específicos.