Garrigues reconhecida como melhor firma transatlântica

A Garrigues acaba de ser reconhecida, pela segunda vez consecutiva, como firma transatlântica do ano, pela sua atividade transfronteiriça e pela sua presença regional na Europa e na América.

Este prémio é concedido anualmente pelo grupo internacional de informação ALM, com sede nos Estados Unidos e no Reino Unido, que edita publicações especializadas do setor jurídico, como The American Lawyer, Corporate Counsel e Legal Week.

Os Transatlantic Legal Awards, entregues numa cerimónia em Londres na passada quinta-feira, reconhecem a excelência e inovação das sociedades internacionais que operam nos dois lados do Atlântico, dando especial destaque à capacidade dos escritórios de advogados de coordenar as grandes transações que ligam os dois continentes.

Um dos aspetos mais valorizados foi a rede latino-americana da Garrigues, que conta com equipas locais e escritórios próprios na Colômbia, Peru, México, Chile e Brasil. A equipa editorial da ALM também valorizou a especialização da sociedade ibérica em mais de trinta áreas do direito, com um volume de negócios de 364,6 milhões de euros, e a sua presença nos principais centros financeiros internacionais, como Nova Iorque, Londres, Xangai e Pequim.

Estas cidades estratégicas permitem-lhe prestar assessoria aos seus clientes, provenientes de mais de 85 países, em operações de investimentos entre a Ásia, a América e o continente europeu.