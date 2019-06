PS vira-se para PSD para negociar Lei de Bases da Saúde

Depois de verem chumbadas as propostas referentes às parcerias público-privadas (PPP) nas votações na especialidade, os socialistas tentam negociar a aprovação final global da Lei de Bases da Saúde com o PSD. Algumas propostas dos sociais-democratas podem ser viabilizadas pelo PS como parte das negociações.

Sem conseguir chegar a consenso com a esquerda, que recusa a possibilidade de continuarem a existir PPP na saúde, o PS terá já iniciado conversas com o PSD, adianta a Renascença (acesso livre). Os socialistas terão sugerido aos sociais-democratas a apresentação de duas ou três propostas, que podem já ter sido chumbadas nas votações indiciárias, para serem viabilizadas pelo PS. Em troca, conseguiam a aprovação do documento na votação final global.

“Tem sido visto como o fim do processo, mas se isto fosse uma procissão nós íamos agora sair da igreja”, adiantou um responsável do PSD à rádio, sobre a discussão da Lei de Bases da Saúde. Deverá ser até ao início da próxima semana que os sociais-democratas apresentam as propostas, para depois se avançar para as votações na especialidade a 2 de julho.

Conforme o decorrer das negociações entre os partidos, as PPP podem ainda estar em cima da mesa. Com a rejeição das propostas sobre as PPP nas votações indiciárias, que têm ainda de ser confirmadas, o tema deve ficar de fora do documento final que será votado em plenário. Mas o PS pode avocar as propostas nessa altura, votando-as novamente mas desta vez no hemiciclo.