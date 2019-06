O Governo escolheu o ambiente e a valorização do território como temas principais para lançar o último debate quinzenal da legislatura. Estes dois assuntos ganharam uma relevância especial depois dos incêndios de há dois anos, mas também perante as consequências das alterações climáticas no mundo. Na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, foi capa da revista Time vestido de fato e gravata mas com água até aos joelhos para destacar as ameaças que alguns países já sofrem com a subida das águas e o aquecimento global. Acompanhe aqui em direto.