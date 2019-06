Vítor Constâncio afirmou que Joe Berardo deve “ponderar muito bem” se beneficiará do facto de o ter como testemunha no processo que a banca lhe moveu para recuperar 962 milhões de euros.

“Terá de ponderar muito se interessa que eu seja sua testemunha”, afirmou o antigo governador do Banco de Portugal esta terça-feira na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD). “Tenho muito a dizer sobre isso”, acrescentou.

O empresário madeirense Joe Berardo está a ponderar chamar o ex-governador do Banco de Portugal (BdP), Vítor Constâncio, como testemunha na ação executiva que a CGD, BCP e Novo Banco colocaram para recuperar uma dívida que ascende a cerca de 962 milhões de euros. De acordo com uma nota enviada ao Público, Berardo admite “seriamente arrolar como testemunha o dr.º Vítor Constâncio” no processo judicial.

Constâncio respondia à acusação de Duarte Marques (PSD), que lhe disse que tinha a mesma narrativa de Berardo quanto ao financiamento concedido pela CGD à Fundação Berardo. “E é a si que arrola como testemunha da sua tese. Há aqui um comportamento-padrão”, notou o deputado social-democrata.

“Ao contrário do que procura fazer querer, o património todo da Fundação Berardo responde por este crédito”, defendeu o antigo governador do Banco de Portugal. “A minha visão sobre esse problema não é seguramente igual ao do sr. José Berardo”, precisou.