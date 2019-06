O ex-governador do Banco de Portugal (BdP), Vítor Constâncio, esteve presente na reunião que aprovou a ata do encontro anterior, sobre a subida de participação de Joe Berardo no BCP, a 28 de agosto de 2007, e não se opôs ao pedido. Foi ainda nesse dia que o Banco de Portugal emitiu uma nota a dar luz verde ao investidor para aumentar a posição no BCP.

Algumas semanas antes, a 26 de julho, Constâncio recebeu Berardo no BdP, numa reunião onde a subida de participação qualificada da Fundação José Berardo (FJB) no BCP, de 3,88% para entre 5% e 9,99%, terá sido um dos temas abordados, adianta ainda o Público (acesso pago).

O pedido para aumentar a participação já tinha sido enviado em junho ao Conselho de Administração (CA) do BdP. Constâncio afirmou, em declarações públicas, que quando o CA recebeu o pedido o contrato de crédito entre a Caixa e Berardo, este estava fechado e não podia fazer nada.

O ex-governador defendeu também que o crédito não dependia de autorizações do BdP e que não se destinava apenas à compra de ações do BCP. Berardo comunicou ao CA do BdP os três contratos de crédito que a FJB tinha celebrado com o BCP e indicou que “nenhuma dessas linhas do BCP se encontra utilizada com o fim de adquirir ações BCP”, sendo que a aquisição “será feita com recursos próprios e linha de crédito aberta junto da Caixa Geral de Depósitos”.