O empresário madeirense Joe Berardo está a ponderar chamar o ex-governador do Banco de Portugal (BdP), Vítor Constâncio, como testemunha no processo que a banca lhe moveu para recuperar 962 milhões de euros. De acordo com uma nota enviada ao Público, Berardo admite “seriamente arrolar como testemunha o dr.º Vítor Constâncio” no processo judicial.

Além do ex-governador do BdP, o empresário admite, ainda, chamar como testemunha outras “personalidades com responsabilidades nos diversos eventos ocorridos em 2007”.

A reação de Joe Berardo acontece na sequência das mais recentes declarações de Vítor Constâncio. O ex-governador do Banco de Portugal, que liderou esta entidade entre 2000 e 2010, veio defender que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) “deveria ter tomado decisões antes de as ações terem começado a descer”, o que “não aconteceu”.

Questionado sobre o motivo pelo qual a Caixa não o fez, Constâncio afirmou, em entrevista ao programa 360º da RTP3, que não “essas decisões são da exclusiva responsabilidade dos órgãos de gestão da Caixa, como é evidente”. Também no fim de semana, ao Diário de Notícias e à TSF, o ex-governador disse que, “em qualquer momento, a Caixa podia travar o empréstimo, apropriar-se das ações que estavam em penhor e vendê-las”.

Recorde-se que, em maio, Joe Berardo, na Comissão Parlamentar de Inquérito à CGD, reforçou esta mesma ideia, dizendo que, se o banco público perdeu dinheiro foi porque não executou as ações do BCP, quando começaram a cair.