Filipe Pinhal rejeitou que tenha sugerido a Joe Berardo procurar financiamento junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para comprar ações do BCP.

“Tenho muito gosto em responder para desmentir o Dr. José Berardo”, disse Filipe Pinhal em resposta à pergunta do deputado do PCP Paulo Sá, que lhe tinha questionado sobre se tinha sido ele a sugerir ao comendador pedir dinheiro emprestado junto da Caixa para reforçar no BCP, tal como Joe Berardo chegou a afirmar na sua audição.

“Os grandes empréstimos que [Berardo] pediu tiveram lugar no verão de 2007. Por esta altura, o Berardo estava assinar uma proposta para levar à assembleia geral para me destituir. Era pouco provável que eu estivesse a ajudar o senhor José Berardo a alcançar mais votos para me destituir“, explicou o antigo vice-presidente do BCP.

Foram várias as críticas de Filipe Pinhal ao comendador. “A palavra honra na boca de Berardo vale aquilo que cada um lhe atribuir”, referiu.

