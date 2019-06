Caixa Geral de Depósitos avança com penhora a Berardo

Após a ordem de execução da penhora dos títulos da associação que detém as obras da Coleção Berardo por parte dos grandes bancos lesados, chega a vez de avançar com a penhora a Berardo. O Correio da Manhã (acesso pago) avança, neste sábado, que a Caixa Geral de Depósitos pretende penhorar bens pessoais do empresário madeirense.

De acordo com aquele jornal, o banco público liderado por Paulo Macedo, já tem em curso um processo de penhora dos bens de Joe Berardo, com vista a executar uma dívida da Metalgest no valor de 61,5 milhões de euros. Na mira da CGD está a penhora de salários de Joe Berardo nas empresas para recuperar créditos em falta.

De salientar que a Caixa tem estado a identificar os bens de Berardo e das suas empresas que possam ser penhorados para recuperar os créditos em dívida. Um dos mais recentes capítulos desse esforço foi a tentativa de penhorar o apartamento de luxo na Av. Infante Santo, em Lisboa, onde o empresário madeirense vive. O banco público tentou avançar com a penhora, mas constatou que o imóvel está, afinal, em nome da Atram – Sociedade Imobiliária. Localizada no 14º andar de um prédio na Av. Infante Santo, a casa vale atualmente 1,85 milhões de euros.