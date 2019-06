Filipe Pinhal acusou o antigo primeiro-ministro José Sócrates, o ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos e o então governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio de terem dado a “bênção” ao assalto acionista ao BCP em 2007.

“Os três constituem o triunvirato — não diria que desenhou a operação — mas que deu a bênção sobre toda a operação“, afirmou o antigo administrador do BCP esta terça-feira na comissão de inquérito da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

“Não se pense que a Sonangol viria de Angola para desencadear a tempestade sem a concordância do Governo”, acrescentou o responsável, depois de o deputado do PSD Duarte Pacheco lhe ter pedido para mostrar evidências de que houve interferência do Executivo e do Banco de Portugal durante a guerra entre acionistas do BCP.

Antes, Filipe Pinhal tinha contado que um grupo de acionistas do BCP, entre os quais a Sonangol, a EDP, a CGD e o grupo dos sete se alinharam com “o Dr. Teixeira Pinto, com outros colegas da administração” e com Vítor Constâncio, o ministro das Finanças Teixeira dos Santos e o primeiro-ministro José Sócrates” no “sentido de mudar a administração do BCP” e de promover uma “insólita transferência de administradores da CGD para o banco privado”.”Não foram quaisquer três administradores: foi o presidente [Carlos Santos Ferreira], Armando Vara e responsável pelo pelouro do crédito, Vítor Fernandes“, notou.

Para Filipe Pinhal, “esta transferência foi uma operação política”. “O presidente e o vice-presidente da Caixa não deixam o seu lugar para assumir o lugar no concorrente sem a aprovação do primeiro-ministro”, referiu Filipe Pinhal.

Depois de o deputado social-democrata o ter felicitado por não revelar “falhas de memória”, Filipe Pinhal rejeitou o elogio, dizendo que passou os últimos 12 anos com este assunto, a tentar limpar o seu nome. “A palavra mais benigna que consigo encontrar foi que o meu nome foi miseravelmente posto em causa pelo Banco de Portugal”, disse.

“Para mim o puzzle [do assalto ao BCP] ainda está longe de eu dar por completo”, acrescentou ainda.

Filipe Pinhal começou esta audição desmentido as afirmações de Joe Berardo, segundo as quais teria sido ele a sugerir ir à CGD pedir financiamento para comprar ações do BCP. “Seria altamente improvável eu ajudar Berardo a ter mais votos para me destituir”, declarou.

(Notícia atualizada às 16h47)