Jorge Tomé disse esta sexta-feira que o CaixaBI defendeu junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que “não fazia nenhum sentido” que o banco “fosse fazer um investimento em Espanha para tornar possível que a empresa espanhola decidisse trazer projeto para Portugal”.

“Independentemente do valor da La Seda, ou do valor de o projeto vir para Sines, dissemos duas coisas: que não era uma decisão para ser tomada pelo CaixaBI e que não me parecia razoável que a Caixa fosse fazer um investimento de capital numa empresa fora de Portugal para, eventualmente, trazer um projeto para Sines“, disse o antigo responsável do banco público no Parlamento.

“Não fazia sentido, na nossa opinião. Mas essa não era uma decisão que o CaixaBI tivesse qualquer competência para tomar”, frisou.

Jorge Tomé contou que, apesar do primeiro parecer do CaixaBI recomendar não investir, o conselho [de investimentos] decidiu que o “projeto era de facto muito importante para Portugal, infraestruturante, pelo que sugeriu que a Caixa Capital e a CaixaBI o estudassem com maior profundidade”.

E manteve a recomendação de não investir após essa análise aprofundada? “A La Seda era uma empresa na altura que estava a crescer, tinha todos os indicadores económicos e financeiros razoavelmente bons, tinha uma posição no mercado muito relevante. Nessa matéria não tínhamos nada a apontar à La Seda”, disse Jorge Tomé.

“A nossa reserva aí é mais de política de investimentos, que não compete ao Caixa BI nem à Caixa Capital. A única questão que levantámos foi relativa à política de investimentos, porque investir numa empresa em Espanha para trazer uma fábrica para Portugal…”, questionou sem concluir o raciocínio. Jorge Tomé queria assegurar que com a Caixa a entrar no capital da La Seda, “automaticamente se fecharia a decisão de trazer o projeto para Sines”.

(Notícia em atualização)