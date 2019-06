Vítor Constâncio rejeitou esta terça-feira a tese de Filipe Pinhal de que faria parte de uma “teia urdida”, juntamente com o ex-primeiro-ministro José Sócrates e ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos, no assalto ao BCP, em 2007. “Não houve segredos e nem atuei sozinho”, frisou o antigo governador do Banco de Portugal.

Há uma semana, o antigo administrador e presidente do BCP acusou Constâncio, Sócrates e Teixeira dos Santos de comporem o “triunvirato” que deu a “bênção” à guerra entre acionistas no banco. “O Banco de Portugal não tomou partido em nada na disputa de acionistas”, contrapõe Constâncio na audição da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Sobre as duas reuniões que teve com acionistas do banco, nos dias 20 e 21 de dezembro de 2007, Constâncio contou que foram convocados os principais acionistas por causa das notícias sobre as sociedades offshore que compraram ações do BCP entre 1999 e 2004.

Constâncio explicou-se agora: “Vários acionistas queriam saber [junto do BdP] se as notícias eram verdade e queriam saber o que poderia acontecer ao banco. Para não privilegiar ninguém decidimos – mais uma vez repito, não fui eu – decidimos que era melhor convocar um grupo de acionistas, de acordo com a percentagem de capital. E o objetivo era dizer-lhes duas ou quatro coisas“.

“Primeiro que se confirmavam coisas graves no BCP, depois que não poderia dizer nada sobre os processos enquanto eles estivessem a decorrer, depois que ninguém estava nem seria inibido [de tomar decisões no BCP] e que deveriam tomar as suas decisões e estabilizar o banco”, prosseguiu o antigo governador do Banco de Portugal.

Mais tarde, quanto Duarte Pacheco (PSD) voltou ao tema, Constâncio rejeitou que tenha havido “ingerência” da parte do Banco de Portugal no BCP. E disse que o supervisor tenham deixado aos acionistas “um apelo e a pressão sobre eles para que estabilizassem a situação no banco” no âmbito da supervisão macroprudencial. E sem discriminações entre acionistas ou grupos de acionistas, ressalvou.

Lembrou ainda que o que resultou dessas reuniões foi tornado público. “Não podíamos revelar nomes de quem ia ter processos. Depois informamos o público de que não inibimos nem inibiríamos ninguém para se candidatar ao BCP“, recordou. Constâncio já tinha reagido às declarações de Filipe Pinhal, admitindo processá-lo.

Ou seja, “não houve segredos” na atuação do Banco de Portugal, uma organização onde “nada se faz sozinho”, defendeu Constâncio.

(Notícia em atualização)