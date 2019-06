Vítor Constâncio admite avançar para tribunal contra Filipe Pinhal, isto na sequência das declarações do antigo administrador do BCP esta terça-feira no Parlamento. Pinhal acusou o antigo governador do Banco de Portugal de ter “corrido” com ele da gestão do BCP e disse também que Constâncio fez parte do “triunvirato” que permitiu o assalto ao banco no verão de 2007.

“Pondero processar o doutor Filipe Pinhal. É uma decisão que ainda não está tomada, porque nem ouvi as declarações, os advogados têm de analisar, mas estou a ponderar”, declarou Vítor Constâncio à rádio TSF (acesso livre).

Durante a audição na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), Filipe Pinhal disse esta terça-feira que Vítor Constâncio, juntamente com José Sócrates e Teixeira dos Santos, foram o “triunvirato que deu a bênção a toda a operação” de assalto ao BCP. Também disse que foi corrido do banco depois de ter recusado emprestar dinheiro a Joe Berardo e acrescentou que todo o tratamento que o Banco de Portugal deu ao BCP foi “completamente anómalo”, contando que Constâncio organizou uma reunião com os presidentes de outros dois bancos para decidir o futuro de outro banco. “Ainda hoje, se me contassem, não acreditava”, disse Filipe Pinhal aos deputados.

Para Vítor Constâncio, as declarações do antigo administrador do BCP são uma calúnia de alguém que não merece credibilidade.

“O doutor Filipe Pinhal é uma pessoa sem qualquer credibilidade. Foi condenado pelos tribunais criminais e em processos do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários por crimes cometidos no BCP”, disse o antigo governador do Banco de Portugal que vai voltar ao Parlamento na próxima terça-feira.