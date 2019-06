Vítor Constâncio já tem data marcada para a nova audição na comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos (CGD). O antigo governador do Banco de Portugal volta a ser inquirido no Parlamento na manhã da próxima terça-feira, dia 18 de junho, disse fonte parlamentar ao ECO.

Para essa altura estava prevista a audição a Faria de Oliveira, mas esta foi reagendada e antecipada para segunda-feira, dia 17 de junho, da parte da manhã.

Também o antigo vice-governador do Banco de Portugal Pedro Duarte Neves regressará ao Parlamento, estando a sua audição prevista para terça-feira à tarde, pelas 17h00, após o plenário na Assembleia da República.

Vítor Constâncio foi novamente convocado pelos deputados depois de se saber que o Banco de Portugal teve conhecimento prévio do financiamento da CGD a Joe Berardo para comprar ações do BCP, uma informação que omitiu durante a primeira audição.

Em entrevista à RTP, o antigo governador do Banco de Portugal garantiu não ter mentido nem omitido informação aos deputados, garantindo que a operação de financiamento no valor de 350 milhões de euros a Berardo já estava fechado quando chegou às mãos do Banco de Portugal.

“A única coisa que Banco de Portugal tinha de avaliar era o pedido de participação qualificada da Fundação Berardo no BCP. A lei determina, primeiro, uma avaliação de acordo com a idoneidade, e Berardo era então um elemento importante da sociedade, e, em segundo lugar, que se verifique que a origem dos fundos não é suspeita ou clandestina”, explicou.

De acordo com a mesma fonte, o antigo ministro das Finanças Teixeira dos Santos será ouvido no dia 19.

(Notícia atualizada às 12h16)