Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), recebeu no verão de 2007 toda a documentação relativa ao pedido de Joe Berardo para comprar uma posição de até 9,99% do BCP.

A informação é avançada pelo Público (acesso condicionado), que escreve que Constâncio teve acesso a documentação detalhada sobre a forma como o empresário madeirense pretendia financiar o investimento em ações do maior banco privado português e para as quais precisaria de 350 milhões de euros. Neste documento estava explícito que Joe Berardo não tinha garantias reais sólidas, mas comprometia-se com a penhora das ações (títulos especulativos) a adquirir.

A informação sobre a existência deste dossier surge depois do ex-governador ter feito saber que o Banco de Portugal confirma a sua ausência na reunião do conselho de administração do supervisor de 21 de Agosto de 2007. Neste encontro seria formalizada a decisão de não oposição ao reforço acionista de José Berardo, de 5% até 9,99% no BCP.

Ainda de acordo com o Público, Vítor Constâncio não terá estado ausente por pedido de escusa, o que o torna solidário com todas as decisões tomadas no encontro. Como não existem, posteriormente, quaisquer referências a que tenha suscitado objeções à operação Berardo.