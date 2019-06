Metalgest, Investifino, Góis Ferreira e Teixeira Duarte. No espaço de mês e meio, em 2007, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) já tinha cerca de 8% do BCP tomado como penhor através de empréstimos concedidos àqueles quatro grupos, antes de o banco público conceder crédito de 350 milhões de euros à Fundação Berardo, contou a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua. “O conhecimento dessas operações foi a posteriori“, defendeu Vítor Constâncio. Mas sabia disso, questionou a deputada. “Não fiz a soma”, respondeu o antigo governador do Banco de Portugal.

Vítor Constâncio voltou ao argumento de que não poderia ter travado “este movimento” (palavras de Mariana Mortágua) porque eram operações legítimas. “Não havia qualquer lei que permitisse ao Banco de Portugal interferir nesse processo”, argumentou o ex-governador.

Mortágua contrapôs: mas não havia risco sistémico em ter um banco público a tomar uma posição relevante no maior banco privado, financiando grupos que estavam a alavancar-se com base em crédito? “Os créditos da Caixa a acionistas do BCP não era exclusivamente expostos a ações do BCP. Também havia património por detrás”, lembrou Constâncio. A deputada insistiu: mas este movimento não foi motivo de preocupação?

“Era motivo de alguma preocupação, mas não se podia fazer nada”, respondeu. “Era o mercado e a iniciativa privada a funcionar”, acrescentou depois.

