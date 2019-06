Purpose is the new Digital é o tema do próximo congresso da APPM – Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing – que se realiza dia 3 de julho, na Porto Business School.

Entre os principais oradores — internacionais e nacionais — já confirmados estão profissionais como Miguel Olivares, diretor criativo e presidente executivo da “La Despensa”; Nuno Moura, diretor de marketing da Federação Portuguesa de Futebol; Carlos Coelho, presidente executivo da Ivity e Joah Santos, responsável pela estratégia comportamental da Nylon.

Nesta edição dedicada ao Propósito das Marcas, haverá também espaço para duas mesas redondas, a primeira dedicada precisamente sobre a finalidade e reputação das marcas e uma segunda sobre a importância das mulheres no futuro.

Mais informações sobre o programa aqui