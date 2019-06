A primeira emissão de obrigações para o mercado retalhista da TAP foi concluída com sucesso, com a companhia aérea a registar uma procura total superior à oferta e captando 200 milhões de euros em obrigações, a maior emissão por uma empresa portuguesa de obrigações nos últimos cinco anos. A companhia aérea ofereceu uma taxa de juro de 4,375% para captar investidores.

No total, 6.092 investidores subscreveram os títulos de dívida colocados pela transportadora no mercado, a que se juntam 35 investidores do segmento institucional — onde se exigia a subscrição mínima de 100 mil euros. Ainda segundo números avançados na sessão de apuramento dos resultados da emissão, mais de 50% do valor ficou em mãos de investidores particulares residentes em Portugal, estando incluindo nestes 25 milhões de euros captados junto de colaboradores e clientes do programa Miles & Go.

Dos investidores do segmento geral, perto de 3.500 subscreveram entre mil e cinco mil euros em dívida da TAP, perto de 800 entre seis mil e 10 mil euros, e mais de 1.700 ficaram com uma exposição superior a 11 mil euros à companhia aérea.

Inicialmente prevista para captar 50 milhões de euros, a companhia aérea acabou por rever em forte alta o valor da emissão durante a última semana, quadruplicando o objetivo original, de modo a angariar 200 milhões de euros no mercado retalhista — a revisão em alta já era um sintoma de que estaria a ser registada uma forte procura pelos títulos de dívida. O banco Haitong foi o coordenador global da operação.

A administração da TAP está autorizada a emitir até 390 milhões de euros em obrigações ou outros títulos este ano. Com a concretização da corrente emissão, até ao momento a companhia já emitiu perto de 340 milhões de euros, podendo ainda emitir 50 milhões.

A TAP nos últimos dois anos tem procurado reduzir a exposição a dívida remunerada com taxa variável como forma de controlar um pouco mais os diversos riscos que envolvem a empresa — como eventuais subidas na taxa de juro, seja nos EUA ou na Europa –, tendo passado de uma dívida a taxa variável equivalente a 92% do endividamento total no fim de 2017 para 68% em março de 2019, muito graças a uma outra emissão de obrigações, de 137,21 milhões, remunerada a uma taxa fixa inferior à atual.

(Em atualização)