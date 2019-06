Cristas quer dedução dos seguros de saúde no IRS

O CDS quer que os seguros de saúde tenham o mesmo tratamento fiscal da ADSE, o regime complementar de saúde dos trabalhadores do Estado. O partido quer que o subsistema seja aberto a todos os portugueses, considerando que não se justifica que o acesso à ADSE seja uma prerrogativa dos funcionários públicos, recordando que o subsistema deixou de ser um benefício concedido pelo Estado à função pública, uma vez que é exclusivamente financiado pelos descontos mensais dos funcionários.

Para o CDS o regime aplicável aos trabalhadores do Estado só deve ser distinto do que é aplicado aos trabalhadores privados no que for específico da função pública.

A proposta centrista implica a criação de uma comissão técnica que efetuará um estudo sobre o perfil e as condições de acesso dos novos beneficiários da ADSE e será analisada em sede de concertação social.