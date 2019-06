Alguma vez questionou se os seus rendimentos estão entre os mais robustos ou os mais magros do país? Quer saber quantas famílias portuguesas ganham mais do que a sua? Não vale a pena perguntar mais. O Eurostat atualizou esta quarta-feira o aplicativo interativo que permite saber quantas famílias de Portugal têm rendimentos superiores à sua.

Basta somar o rendimento líquido mensal dos membros do agregado familiar, escolher o país e indicar quantas pessoas tem o agregado. De seguida, com base nas informações que fornecer, o aplicativo calcula a percentagem de famílias portuguesas com rendimentos superiores à sua. A ferramenta também funciona para outros países da União Europeia (UE).

Simule aqui.

Por exemplo, um jovem solteiro que receba um salário líquido em torno dos 580 euros, perto do salário mínimo nacional, verá que 60% dos portugueses têm rendimentos mensais superiores. Já um casal sem filhos com rendimentos mensais perto dos 1.000 euros está exatamente na fronteira entre a metade mais rica e a metade mais pobre dos agregados familiares do país. Se apenas um dos elementos trabalhar, e receber em torno do salário mínimo, está entre os 20% de agregados mais pobres de Portugal.

No caso de um agregado familiar em que o casal trabalhe e tenha dois filhos com menos de 14 anos de idade, se tiver rendimentos mensais de 1.600 euros, terá 40% das famílias a ganharem mais. Se excluirmos um dos filhos na simulação, este agregado de três pessoas estará entre os 80% de agregados com rendimentos inferiores.

Recorde-se que, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a remuneração média dos portugueses aumentou 3,1% em março deste ano, quando comparada com o mesmo período de 2018. O valor atualizado mais recente é de 951 euros brutos.