A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai ser a diretora de campanha nas próximas eleições legislativas, cargo que resulta de uma escolha direta do líder do partido, António Costa.

Nestas funções, segundo fonte oficial do PS, Ana Catarina Mendes será coadjuvada por dois diretores operacionais: Duarte Cordeiro, líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) e atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares; e Hugo Pires, secretário nacional para a Organização e deputado eleito pelo círculo de Braga.

Ana Catarina Mendes foi já coordenadora nacional da campanha dos socialistas nas eleições autárquicas de 2017, funções que agora se prepara para repetir. Nas recentes eleições europeias, o diretor de campanha do PS foi o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.

Em relação às eleições de 06 de outubro próximo, o PS vai aprovar uma linha de orientação no sentido de que a campanha eleitoral tenha uma componente ecológica mais acentuada.

Entre outras medidas, os socialistas tencionam reduzir o número de viaturas em caravana na sua digressão nacional e pretendem usar sempre materiais recicláveis nos objetivos de propaganda – neste último caso, repetindo o que já foi posto em prática nas últimas europeias.

A Comissão Nacional do PS reúne-se esta quinta-feira, em Lisboa, para aprovar os critérios e as metodologias de escolha dos seus candidatos a deputados, processo que ficará concluído em 23 de julho com a aprovação das listas concorrentes em cada círculo eleitoral.