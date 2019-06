Fatura da Sorte sai em Lisboa, Viana do Castelo e Aveiro

A prenda de verão da Autoridade Tributária (AT) já tem remetente e vai diretamente para os distritos de Lisboa, Viana do Castelo e Aveiro. As faturas com número de identificação fiscal (NIF) andaram esta quinta-feira às voltas na tômbola para o primeiro sorteio extraordinário da Fatura da Sorte de 2019, para além do habitual sorteio semanal.

Os prémios mais “robustos”, de 50 mil euros em Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), saíram em Lisboa, Viana do Castelo e Aveiro. Os contemplados têm os cupões número 2 517 561 016, 470 336 066 e 2 502 591 924, respetivamente.

Já o sorteio regular, de 35 mil euros, também em CTPC, contemplou o contribuinte com o cupão número 2 852 029 511, residente em Vila de Rei.

O sorteio para apurar os cupões vencedores foi emitido na RTP 1, durante a tarde desta quinta-feira, mas os números dos cupões sorteados podem ser consultados no Portal das Finanças. Já os contemplados serão notificados por carta registada, remetida para o domicílio fiscal, ou por email.

Apenas quem pede fatura com NIF, ajudando no combate à fuga ao fisco, fica habilitado a ganhar. E tudo conta. Basta que no momento da compra, nem que seja de um simples café, solicite a fatura do mesmo com o seu número de contribuinte.