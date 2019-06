Já foram premiados 305 contribuintes com a Fatura da Sorte, ao longo de cinco anos. O primeiro sorteio do concurso, lançado com o objetivo de combater a evasão fiscal, aconteceu em abril de 2014, altura em que eram oferecidos automóveis da marca Audi. Desde abril de 2016 os vencedores passaram a receber Certificados do Tesouro.

Todas as semanas se sorteia um prémio no valor de 35 mil euros, para um contribuinte, e realizam-se também sorteios extraordinários duas vezes por ano, em junho e dezembro. O primeiro sorteio extraordinário da Fatura da Sorte de 2019 vai então realizar-se nesta quinta-feira, onde, para além do prémio habitual do sorteio semanal, vão ser atribuídos três prémios no valor de 50 mil euros cada.

Vão a sorteio os contribuintes que pedem fatura com número de identificação fiscal (NIF) no mês correspondente, sendo que no sorteio extraordinário são contabilizadas as faturas do semestre em que o mês se inclui (neste caso de janeiro a junho). A cada fatura é atribuído um cupão, e para o sorteio extraordinário de junho vão a concurso 2.879.423.849 cupões, de acordo com o Portal das Finanças.

Estes prémios chegam na forma de “Certificados do Tesouro Poupança Crescimento”, que são títulos da dívida pública de médio e longo prazo, que apresentam uma taxa anual nominal bruta média de 1,39%, mas que pode aumentar em função do crescimento da economia nacional.

Foi o Governo de António Costa que optou por estes certificados em vez dos automóveis, com o objetivo de transmitir o hábito de poupar às famílias portuguesas e não uma prática consumista, que poderia ser passada com os carros.

Os contribuintes já contemplados com um prémio estão espalhados pelos diferentes distritos do Continente e Ilhas, sendo que os últimos vencedores do concurso que se realiza todas as semanas são de Vila Real, Guarda e Sintra. Já no último sorteio extraordinário, em dezembro do ano passado, a Fatura da Sorte saiu em Castelo Branco, Barcelos e Vila Nova de Famalicão.

Para este ano, de acordo com o artigo publicado em Diário da República em março, está previsto que o sorteio irá contemplar os contribuintes com um montante total de 1,6 milhões de euros. Já para o primeiro trimestre de 2020 o valor total previsto para a Fatura da Sorte é de 455 mil euros.