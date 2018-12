A prenda de Natal da Autoridade Tributária (AT) chegou um pouco atrasada, mas valeu 35 mil euros a um contribuinte e 50 mil a outros três, graças ao sorteio extraordinário da Fatura da Sorte, que se realiza apenas duas vezes por ano. As faturas com número de identificação fiscal (NIF) andaram esta quinta-feira às voltas na tômbola e contemplaram os distritos de Castelo Branco, Porto e Braga.

Os prémios mais “robustos”, de 50 mil euros em Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), saíram em Castelo Branco, no concelho de Barcelos (distrito de Braga) e no concelho de Vila Nova de Famalicão (também no distrito de Braga). Os contemplados são os cupões número 1 797 755 800, 470 971 348 e 1 515 767 069, respetivamente.

Já o sorteio regular, de 35 mil euros, também em CTPC, contemplou o contribuinte com o cupão número 2 166 532 318, residente em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

O sorteio para apurar os cupões vencedores foi emitido na RTP 1 durante esta tarde, mas pode também consultar os números dos cupões através do Portal das Finanças. Já os contemplados serão notificados por carta registada, remetida para o domicílio fiscal, ou por email.

Apenas quem pede fatura com NIF, ajudando no combate à fuga ao fisco, fica habilitado a ganhar. E tudo conta. Basta que no momento da compra, nem que seja de um simples café, solicite a fatura do mesmo com o seu número de contribuinte. A Autoridade Tributária atribui um cupão “Fatura da Sorte” por cada 10 euros. Ou seja, o número de cupões que cada contribuinte recebe depende do valor total das faturas, incluindo impostos, que tenham o seu número de identificação fiscal.

Por exemplo, a um conjunto de faturas que somem um valor total de 90,40 euros correspondem dez cupões, posteriormente sorteados nestes concursos. Caso o montante não atinja os dez euros, é emitido um único cupão.