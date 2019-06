O ex-secretário de Estado Carlos Oliveira foi nomeado esta quinta-feira pela Comissão Europeia como conselheiro do Conselho Europeu de Inovação (CEI). É o único português num grupo de 22 peritos.

Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves (Farfetch), ex-Presidente da Invest Braga e ex-secretário de Estado da Inovação, será um dos membros do Conselho Consultivo, que será presidido por Mark Ferguson, empresário e Presidente da Fundação da Ciência na Irlanda.

“É um prazer e uma enorme responsabilidade fazer parte do Conselho Consultivo do Conselho Europeu de Inovação e participar na definição do futuro da inovação na Europa”, diz Carlos Oliveira.

“Acredito que a inovação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da Europa e espero que este organismo possa contribuir para uma mudança no ecossistema empreendedor e inovador e que permita à Europa voltar a assumir a liderança mundial no que diz respeito à inovação“, salienta o responsável, citado num comunicado de imprensa.

"Com o CEI, estamos a colmatar uma lacuna crítica no financiamento do ecossistema da inovação e a colocar a Europa na vanguarda da inovação geradora de mercados. Congratulo-me com o facto de o CEI vir a ser aconselhado por alguns dos melhores inovadores e investidores da Europa, e estou certo de que conseguiremos atrair gestores de programas talentosos para levar a cabo estes projetos.” Carlos Moedas Comissário europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, que tutela o CEI

O CEI ainda está em fase-piloto mas a partir de 2021 será uma realidade no no âmbito do próximo programa de investigação e inovação da União Europeia, Horizonte Europa, com uma proposta de orçamento de 100 mil milhões de euros para o período 2021/2027.

Seis empresas portuguesas financiadas

A Comissão Europeia anunciou, ao mesmo tempo, a atribuição de 149 milhões de euros para financiar 83 PME e empresas em fase de arranque (start-up). Estas empresas vão receber apoio financeiro e técnico no âmbito do projeto-piloto Accelerator do Conselho Europeu da Inovação (CEI), anteriormente conhecido como Instrumento para PME-Fase 2.

Entre estas empresas financiadas, encontram-se seis empresas portuguesas, que, tal como as demais, estão a desenvolver inovações disruptivas.