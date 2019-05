Sonae investe mais de 100 milhões em inovação

A Sonae investiu mais de 100 milhões de euros em inovação, investigação e desenvolvimento o ano passado, apenas na área do retalho. Ao todo foram 1.079 projetos a nível mundial, anunciou a empresa em comunicado esta segunda-feira. Em comparação com o ano anterior, o investimento foi menor em cinco milhões de euros.

Estes dados constam no “livro de inovação do retalho 2018”, um relatório pioneiro no setor empresarial a nível mundial e editado pelo décimo ano consecutivo. No comunicado constata-se ainda que a Sonae conta com uma rede de open innovation que conta com 429 parceiros em 34 países.

Face a esta aposta estratégica, nos últimos dois anos, o número de parceiros de inovação da Sonae cresceu mais de 20%, onde se incluem universidades, centros de investigação e desenvolvimento, empresas, startups, incubadoras e aceleradoras, fornecedores e instituições das mais variadas áreas.

Catarina Oliveira Fernandes, diretora de comunicação da Sonae, realça que na empresa acreditam que “a diversidade e multidisciplinaridade são chaves para a inovação”. “Por isso, investimos nas pessoas, que estão no centro da nossa estratégia de inovação, e procuramos estabelecer parcerias que potenciam a nossa capacidade de inovar, estimulando a partilha do conhecimento e o desenvolvimento de iniciativas por via de cooperação em rede”, justifica a responsável. Esta estratégia tem vindo a “beneficiar não só a especialização das equipas, como também as oportunidades de crescimento dos negócios de retalho da Sonae, que reforçaram as suas posições de liderança no último ano”, acrescenta.

Entre as mais de 50 inovações que constam do livro de inovação 2018 e que foram desenvolvidas e implementadas pelas insígnias de retalho da Sonae estão projetos como: a app Feedback do Cliente, a app Smart Continente e o projeto Improve Your Game da Worten que foi implementado para responder ao crescente fenómeno do gaming e já está a surgir efeito, garante a empresa. As vendas desta categoria cresceram 60% e a quota de mercado da Worten aumentou em três pontos percentuais.

As inovações desenvolvidas e implementadas pela Sonae permitiram à marca reforçar a sua sustentabilidade, aumentar as vendas, reduzir custos e poupar no tempo despendido em vários processos.