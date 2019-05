A Sonae Capital — empresa do grupo com os negócios de imobiliário e hotelaria — voltou a apresentar prejuízos no primeiro trimestre do ano, mas mais baixos do que no ano passado. De acordo com a empresa, o prejuízo da empresa diminuiu para 5,07 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, menos 3,6 milhões de euros que o verificado nos primeiros três meses de 2018.

Segundo a empresa, a redução do prejuízo resulta de uma melhoria dos resultados nas unidades de negócio da hotelaria, fitness, energia e das operações do Troia Resort.

No fitness, a empresa que é dona das cadeias de ginásios Solinca e Pump (o segmento low cost) diz que tem um número médio de sócios ativos superior a 89 mil, um crescimento de 7,5% face aos números do primeiro trimestre de 2018. O volume de negócios desta área cresceu 12,1%, segundo a empresa. Neste segmento, a empresa anunciou ainda ao mercado que comprou na quarta-feira a cadeia Urban Fit, um negócio que começou a ser gizado em setembro de 2018, tal como o ECO avançou. “No final do primeiro trimestre de 2019, o número total de clubes situava-se em 30, tendo aumentado para 35 à data deste reporte. Este valor inclui a abertura, em 9 de maio de 2019, do Clube Pump, no Seixal, assim como, o anúncio da aquisição da cadeia Urban Fit (que detém quatro clubes), em 15 de maio de 2019 e que se espera venha a ser efetiva, em junho de 2019″, pode ler-se no comunicado enviado ao mercado.

Na área da energia, a empresa diz que o volume de negócios cresceu 17,8%, atingindo os 14 milhões de euros nos primeiros três meses, devido ao crescimento da operação de Renováveis em Solar e da operação de Cogeração. O volume de negócios no imobiliário também terá crescido 5,4%, mas no segmento da engenharia industrial este baixou.

A empresa nota ainda que as operações do Troia Resort cresceram de forma significativa, mas ainda com um volume de negócios que se ficou pelos 1,5 milhões de euros.

A melhoria em todos estes segmentos de negócio permitiram apenas reduzir o prejuízo de 8,67 milhões de euros entre janeiro e março de 2018 para 5,07 milhões de euros no mesmo período deste ano.