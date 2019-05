O ramo de investimento da Sonae, a Sonae IM, investiu na israelita Cellwize, uma tecnológica especializada em automação da rede móvel. Com este investimento, a empresa tem nos planos o crescimento e a expansão da tecnologia, nomeadamente para as novas infraestruturas da rede 5G.

“A Cellwize está pronta para apoiar os operadores de rede móvel na transformação das suas operações, agilizando e automatizando processos, para construir as fundações de operações autónomas”, adianta Ofir Zemer, CEO da empresa, citado em comunicado. As soluções oferecidas pela empresa focam-se na experiência de cliente “independentemente do vendedor de equipamento ou tecnologia”.

Para a Sonae IM, que tem vindo a investir em várias empresas de cibersegurança e inteligência artificial, a Cellwize é “um fornecedor de referência para operadores de rede, num mundo de crescente complexidade da rede móvel”, indica Carlos Alberto Silva, diretor executivo na Sonae IM.

Para além da Sonae, também a Deutsche Telekom Capital Partners, Viola Ventures, Green Apple Tech e Vintage Investment Partners investiram na Cellwize. A tecnológica israelita está presente em vários países, e tem como clientes operadoras como a Telefónica, a Axiata e a Bell Canada.