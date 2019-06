Seguro de saúde para bombeiros de Paços de Ferreira

Os vereadores eleitos pelo PSD de Paços de Ferreira propuseram que a respetiva Câmara Municipal passe a atribuir um subsídio anual com vista a apoiar as associações de bombeiros voluntários do concelho – Freamunde e Paços de Ferreira.

Há ainda o objetivo de apoiar a Cruz Vermelha de Frazão a suportar os custos com seguros referentes aos veículos e às instalações utilizadas para os fins associados à proteção civil municipal, refere o site Verdadeiro Olhar.

O partido defende também a atribuição de um seguro de saúde a todos os bombeiros voluntários e socorristas do concelho.

O PSD sustenta que o concelho tem de apoiar “os custos suportados pelas instituições em causa no que diz respeito a pagamento com seguros obrigatórios decorrentes da sua atividade”.