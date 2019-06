Os investidores norte-americanos estão à espera do encontro agendado para este sábado entre o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping. Em clima positivo em torno das negociações comerciais, Wall Street encerrou a última sessão da semana no verde.

Os líderes das maiores economias do mundo vão encontrar-se este sábado, às 11h30 (3h30 da madrugada de sábado em Lisboa), à margem da cimeira do G20, que arrancou esta sexta-feira em Osaka, no Japão. Com Washington e Pequim novamente à mesa das conversações, esta reunião poderá ser crucial para marcar o passo da próxima fase da disputa comercial.

Esta sexta-feira, Donald Trump afirmou que a conversa com o seu homólogo chinês será “produtiva”, ainda que não tenha sido feito qualquer anúncio sobre não aplicar novas tarifas alfandegárias sobre produtos chineses. Do lado chinês, Xi Jinping alertou, ainda que sem mencionar o nome do líder norte-americano, que “práticas de bullying” não iriam funcionar com Pequim.

Neste cenário, o S&P 500 encerrou a sessão a somar 0,55%, enquanto o industrial Dow Jones avançou 0,25% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,45%.