Julho promete ficar marcado pela abertura de quatro lojas da Mercadona em Portugal. A espanhola escolheu o Porto para a sua estreia por terras lusitanas e prepara-se agora para para enfrentar os “clãs” Azevedo (Continente) e Soares dos Santos (Pingo Doce), escreve o El País (acesso livre / conteúdo em espanhol), este domingo, lembrando que essas cadeias portuguesas surgiram nos anos 80 e ganharam controlo do mercado, à medida que as pequenas lojas mais tradicionais foram desaparecendo.

O jornal espanhol lembra que estas cadeias portuguesas tomaram caminhos diferentes para chegar à posição que hoje ocupam. Enquanto Belmiro de Azevedo abriu o primeiro hipermercado em parceria com os franceses da Promodès, então donos da marca “Continent”; o Pingo Doce tem apenas sangue português (o primeiro hipermercado foi aberto em 1980); Quase 40 anos depois, juntas estas cadeiras dominam atualmente 54% do setor de retalho português, de acordo com a Nielsen, ou 57,6%, de acordo com a Kantar.

O El País nota que o “clã” Azevedo diversificou os seus negócios, através da Sonae e com investimentos em centros comerciais, hotéis e nas telecomunicações com a Nos. Por outro lado, o “clã” Soares dos Santos ficou focado no negócio alimentar, tendo expandido a cadeia também para a Polónia e para a Colômbia.

É num mercado dominado por estas cadeias que a Mercadona se irá agora estrear, com quatro lojas: uma em Canidelo (Vila Nova de Gaia), outra em Matosinhos, outra na Maia e outra em Gondomar. A abertura de todos estes espaços está prevista para julho.

O jornal espanhol salienta que, além do domínio do Continente e do Pingo Doce, a Mercadona terá outro obstáculo a enfrentar: a cultura de consumo dos portugueses. É que os lusos são fãs de promoções, enquanto a Mercadona é contra tais reduções. No último ano, 46,4% de todas as vendas de retalho nacionais foram feitas no âmbito de promoções. E tanto o Continente e o Pingo Doce promovem com frequência campanhas deste tipo.