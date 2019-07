Nas contas do Autódromo do Estoril de 2010 e 2011, estão registados subsídios da Câmara de Cascais e do Instituto do Desporto, mas a verba nunca foi paga. O “buraco” de mais de 2,6 milhões de euros foi detetado no âmbito da investigação do Ministério Público ao negócio que envolveu a realização da Moto GP 2012 no autódromo em causa, avança o Público (acesso condicionado), este domingo.

Notado este desfasamento de milhões nas contas, os investigadores querem agora perceber porque foram esses 2,6 milhões inicialmente contabilizados, quem os contabilizou e se houve intenção de falsear as contas para possibilitar a realização do Moto GP 2012.

A suspeita, lembra o jornal, foi levantada por uma das testemunhas no processo ligadas à gestão financeira do Circuito Estoril (detida a 100% pelo Estado através da Parpública), que salientou que o evento nunca devia ter sido realizado porque já havia um buraco de três milhões de euros.

De acordo com essa testemunha os subsídios da Câmara de Cascais e do Instituto do Deporto foram contabilizados oficialmente nas contas de 2010 e 2011, mas nenhuma dessas entidades terá pago essas verbas. Fontes de ambas as partes confirmaram ao Público que os subsídios e os patrocínios não mesmo foram concedidos.

De notar que, uma vez descoberto o buraco, o que aconteceu em 2013 (já depois do Moto GP se ter realizado), a CE terá corrigido o relatório e contas do ano anterior. Este caso está a ser investigado pelo Ministério Público desde 2016, estando em causa suspeitas de fraude e evasão fiscal.