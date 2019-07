O Presidente dos Estados Unidos pisou esta manhã solo da Coreia do Norte. Depois de se encontrar com o ditador norte-coreano, na zona desmilitarizada, Donald Trump cruzou a linha de demarcação militar, na companhia do presidente norte-coreano Kim Jong-un tornando-se no primeiro presidente americano a pisar solo da Coreia do Norte.

“É um grande dia para o mundo”, afirmou Donald Trump, depois de ter cumprimentado a Kim Jong-un, pelas 15h50 locais (07h50 em Lisboa), reconhecendo que “foi feita história”.

“Passar esta linha é uma grande honra, grandes progressos foram alcançados, grandes amizades foram feitas e esta tem sido, em particular, uma grande amizade”, sublinhou o presidente dos EUA, naquele que foi o terceiro encontro entre os dois líderes em apenas um ano.

Para o líder norte-coreano este é um “novo presente” nas relações entre os dois países. Considerando que os passos de Trump são a “expressão da sua disposição” em trabalhar na direção de um novo relacionamento, Kim Jong-un afirmou que seria uma grande honra que Trump visitasse a capital norte-coreana, Pyongyang. Já Trump convidou o presidente norte-coreano a visitar a Casa Branca.

Os dois líderes regressaram momentos depois a território sul-coreano, onde ambos se iriam encontrar com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

Donald Trump tinha anunciado no Twitter, no sábado, a intenção de se encontrar com Kim Jong-un na zona desmilitarizada. Mas a visita a solo norte-coreano apanhou todos de surpresa.