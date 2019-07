📹 Dinheiro? Cartões? A moda agora é pagar com o smartphone

Pagar sem dinheiro é a nova moda, à medida que os telemóveis vão sendo cada vez mais as novas carteiras. Apesar de ser mais vincada lá fora, os portugueses já começam a aderir às novidades trazidas pela economia digital: já não é tão necessário andar com moedas, notas e cartões, bastando ter o smartphone no bolso.

A chegada do Apple Pay deu um novo argumento para convencer quem tem iPhone. Veja o vídeo onde explicamos como aderir e como pode usar este serviço para pagar as suas compras: