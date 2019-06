O que é o Apple Pay? E como e onde o pode usar?

Como aderir e usar? 4 de 6

Se tem um iPhone com as aplicações devidamente atualizadas e é cliente de um dos bancos que suportam o Apple Pay, a adesão ao serviço é gratuita e relativamente simples:

Passo 1 : Abra a aplicação Wallet.

Abra a aplicação Wallet. Passo 2: Carregue no botão azul “+”.

Carregue no botão azul “+”. Passo 3 : Escolha o seu banco.

Escolha o seu banco. Passo 4: Siga as instruções que forem dadas.

Se tiver dúvidas, a página do Apple Pay tem alguns vídeos que explicam tudo o que precisa de saber sobre a adesão e o funcionamento do serviço. E em português.

Como pagar?

Para pagar com o Apple Pay numa loja online, só tem de, no momento de fazer o check out, escolher o método de pagamento “Apple Pay”. Receberá uma notificação para confirmar o pagamento, com todos os detalhes sobre a compra. Para confirmar, use o Touch ID (impressão digital) ou Face ID (reconhecimento do rosto).

No caso das lojas físicas, comece por verificar se o terminal de pagamentos tem um dos seguintes símbolos antes de pagar:

Se tiver, é porque suporta contactless. Contando que já aderiu ao Apple Pay, carregue duas vezes no botão de bloqueio do iPhone. Irá abrir o painel de pagamentos do serviço da marca. Se seguida, só tem de autorizar o pagamento, com Touch ID ou Face ID, e aproximar de seguida o iPhone do terminal de pagamentos, com o ecrã virado para cima. O pagamento deverá ser processado automaticamente e, se for concluído com sucesso, receberá uma confirmação.

O Apple Maps, a aplicação de mapas da marca da maçã, já mostra que estabelecimentos aceitam Apple Pay em Portugal. Experimente procurar “Apple Pay” na aplicação e verá os locais sinalizados como suportando a funcionalidade. Em cada um deles encontrará a indicação de que “suporta Apple Pay”.