As bolsas norte-americanas iniciaram a última sessão da semana em terreno positivo, graças ao clima otimista em torno das negociações comerciais. O presidente norte-americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping vão reunir-se este fim de semana no Japão. Um encontro que será crucial para a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Donald Trump disse que espera uma conversa produtiva com o presidente da China, contudo deixou claro que não fez nenhuma promessa sobre a suspensão das tarifas, avança a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês). Xi Jinping, por sua vez, afirmou que vai dar ao seu homólogo norte-americano um conjunto de condições que devem ser cumpridas por Washington, antes de se alcançar de qualquer acordo.

Neste clima de incerteza, os investidores estão a aguardar pelas conclusões da reunião, esperando progressos nas negociações comerciais entre as duas potências.

Recorde-se que as tensões comerciais entre os dois países intensificaram-se no mês passado, depois de os Estados Unidos terem aumentado as tarifas aplicadas sobre os bens chineses, com a China a retalias com tarifas próprias.

Neste cenário, o S&P 500 iniciou a negociação a somar 0,31%, enquanto o industrial Dow Jones está a subir 0,33% e o tecnológico Nasdaq está a avançar 0,28%.