A “China Banking and Insurance Regulatory Commission” (CBIRC) foi convidada pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) a fim de realizar a “Palestra e sessão de troca de ideias sobre supervisão de atividades de locação financeira”, que contou com participantes da AMCM e do Gabinete de Informação Financeira.

No decurso do evento os enviados da CBIRC e as suas agências de supervisão partilharam com os interessados de Macau, em forma temática, o desenvolvimento das atividades de locação financeira registado no Interior da China, bem como as políticas regulatórias e os trabalhos de pesquisa implementados. Os participantes compartilharam as suas experiências práticas neste âmbito.

O intercâmbio e a cooperação entre a Autoridade Monetária de Macau e a “China Banking and Insurance Regulatory Commission, da China, concretizou-se através do mecanismo de intercâmbio e cooperação de pessoal entre as duas partes, que consta do “Memorando de Cooperação sobre o Desenvolvimento do Setor Financeiro de Macau com características próprias”, reforçando-se, assim, a colaboração regulatória entre as duas partes e promovendo-se o desenvolvimento estável das atividades de locação financeira.