Cibersegurança vai ter rating

A aplicação do padrão, a desenvolver pelas duas empresas, poderá ser comparada aos testes de stress realizados pela banca. Trata-se de aferir, ao longo do tempo, em que medida as empresas estão preparadas e defendidas para aquele tipo de ataques.

O serviço constituirá uma ferramenta a adotar no caso de fusões e aquisições ou da compra de apólices de seguro contra riscos informáticos, precisou Derek Vadala, presidente executivo da joint-venture, citado pela Reuters. Derek Vadala esteve, até há pouco tempo, à frente do departamento de ciber-riscos da Moody´s, uma das três maiores agências de rating (notação de crédito) globais.

“As empresas estão a gastar mais e mais recursos para perceber o risco associado a fazer negócios com terceiros”, disse à Reuters o CEO da Team8, Nadav Zafrir nos bastidores de uma ciber-conferência da Universidade de Telavive. Zafrir comandou a unidade de elite dos serviços secretos israelitas.