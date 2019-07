“Let’s Make Better Mistakes Tomorrow” é a assinatura do Studio Astolfi, porque o erro faz parte do processo criativo, da experimentação, do arriscar para dar passos em frente. “São os erros que abrem portas para coisas bonitas quando menos esperamos e isso é criatividade”, disse Joana Astolfi na segunda Work Café Talks.

No encontro, a artista falou de erros, do seu processo criativo, mas também do “hard disk” que tem na sua cabeça e a que recorre sempre que tem que criar uma história nova para uma marca. “Inspiro-me em tudo o que acumulei nos meus 44 anos de vida, na imaginação visual, nas viagens que fiz, nas pessoas que conheci, no que toquei”, contou durante a Talk, que serviu ainda para apresentar alguns dos grandes projetos do seu portefólio.

As Work Café Talks, iniciativa do ECO e do Santander, que decorrem no Work Café Santander Amoreiras, regressam em setembro com um novo convidado. Voltamos depois das férias para continuar a falar sobre tendências, marcas e criatividade.