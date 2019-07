Agentes de seguros preferem colaboradores ‘generalistas’

Aos funcionários das agências de seguros exige-se, cada vez mais, uma singular polivalência. Devem saber combinar as combinar as funções de gerente, comercial, fazer tarefas de secretariado e gerir contas. Os agentes de seguros e os seus colaboradores não escapam às mudanças no setor. E esperam que estes aliem às suas tarefas habituais, capacidades relacionais, comerciais, digitais, organizacionais…

A alteração do perfil profissional das agências de seguro é abordada por Benjamin Chabrier num texto que publica em “L´’Argus de la Assurance”, um site francês especializado no setor. Como resultado daquela alteração, os perfis generalistas ganham cada vez mais lugar entre os quadros de pessoas das agências, como o mostra o último estudo sobre a evolução da atividade dos trabalhadores de seguros da constelação de agências da Ageas. Os ‘generalistas’ representam já 30% dos perfis profissionais, contra 22% em 2015.

Por outro lado, as funções especializadas, como a de gestor, declinaram de 28,5% para 21%. “Antes, na agência, empregavam-se gestores, particularmente tendo em conta os sinistros. Rapidamente mudei de rumo na orientação dos perfis dos meus colaboradores, os quais passaram a estar virados para as multitarefas, como o trabalho de recolha, gestão do contencioso, prospeção… “, diz Richard Bliez, agente geral da Allianz em Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime).

Uma versatilidade que é favorecida pela simplificação de certos produtos. “A primeira grande alteração a ter em conta na contratação de funcionários é que os nossos produtos automóvel e multirriscos habitação tornaram-se novamente produtos de verdadeiro apelo, extremamente simples e competitivos.

Anteriormente, o funcionário lidava principalmente com produtos complexos, mas hoje deve ser cada vez mais polivalente no mercado do grande público, “explica Antoine Mattéi, diretor de vendas e distribuição da Axa França.

Os agentes procuram, portanto, crescentemente perfis ‘generalistas’, com uma dominância comercial. Durante muito tempo uma exclusividade dos agentes, a missão comercial alargou-se aos funcionários. É uma forma de responder à agressividade comercial da ‘bancassurance’ (banca-seguros) e às seguradoras online. «Os perfis comerciais aumentaram significativamente desde 2013′, confirma Alexandre do Garreau, diretor comercial da rede de agentes gerais da Allianz França. “Em 2018, tivemos um total de 4.800 pessoas a trabalhar nas agências. Este número engloba 900 comerciais classificados nos termos da convenção coletiva de trabalho, aproximadamente 1.400 funcionários que exercem atividade comercial a mais de 75% do tempo e outros 2.500 que apresentam versatilidade de funções”.