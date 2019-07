O Ministro das Infraestruturas e Habitação, considera que “ainda há muito” trabalho para fazer na TAP no que toca à relação entre os acionistas privado e público da transportadora aérea. Pedro Nuno Santos respondia assim à polémica dos prémios pagos pela empresa em ano de prejuízos, opção tomada pelos administradores privados da TAP, sem terem informado previamente o acionista Estado, detentor de 50% da empresa, o que levou a tutela a anunciar publicamente ter perdido a confiança no parceiro privado.

Presente na Comissão de Economia do Parlamento, o ministro lembrou esta terça-feira que, no rescaldo da polémica do pagamento de prémios a alguns trabalhadores da transportadora aérea, o Estado conseguiu avançar com a criação de uma comissão para acompanhar salários e prémios da empresa. Só que mesmo depois disso “ainda há muito, mesmo muito, trabalho para fazer” na TAP. E sublinhou: “A indignação continua, mas não posso fazer o que não posso”, ou seja, demitir a comissão executiva da companhia aérea, nomeada pela Atlantic Gateway em exclusivo.

Criticado por Hélder Amaral (CDS) por ter assumido uma postura agressiva aquando das primeiras notícias sobre o pagamento de prémios pela TAP e, posteriormente, ter deixado de comentar o assunto, Pedro Nuno Santos explicou que ter ficado calado seria “aceitar um desrespeito pelo maior acionista”, explicando que pelo acordo parassocial existente na TAP pouco mais pode fazer além da denúncia pública.

“O quadro institucional não nos permite ter alguém na Comissão Executiva, e a questão dos prémios são de gestão corrente, que está delegada na Comissão Executiva, que não tem qualquer representante do Estado.”

