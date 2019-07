PSD promete PIB nos 2,7% em 2023

O PSD acredita que com o programa eleitoral que vai apresentar na totalidade ainda este mês vai pôr a economia a crescer 2,7% em 2023, o último ano da próxima legislatura, que arranca com as eleições marcadas para 6 de outubro. A previsão consta do cenário macroeconómico que Rui Rio apresenta esta terça-feira e com o qual dá o pontapé de saída na comunicação pública dos seus planos para os próximos quatro anos.

O PSD partiu do cenário base para 2019 elaborado pelo Conselho das Finanças Públicas que aponta para uma subida do PIB de 1,6% este ano. De seguida aplicou-lhe as medidas de política que pretende adotar se vencer as eleições. O cenário que daí resultou mostra uma economia a acelerar para 2% em 2020, 2,2% no ano a seguir, 2,4% em 2022 e 2,7% no último ano da legislatura.

Para já os números mostram que:

Apesar da aceleração, a economia não vai crescer acima do melhor registo dos últimos anos , registado em 2017 quando o PIB aumentou 2,8%.

, registado em 2017 quando o PIB aumentou 2,8%. O PSD está apontar para uma taxa de crescimento do PIB acima da prevista no Programa de Estabilidade do Governo de António Costa, que vê a economia a crescer apenas 2,1% em 2023. No entanto, as contas que Mário Centeno deixou em abril a António Costa ainda não incluem novas medidas de política económica. O Programa de Estabilidade do Ministério das Finanças é uma espécie de cenário base que, depois de carregado com as medidas do programa eleitoral dos socialistas, dará um novo cenário macro para incluir nos planos eleitorais do PS.

