A economia da Zona Euro cresceu 0,4% no início de 2019, dando sinais de aceleração face ao final do ano passado. No entanto, o desempenho ainda desilude face ao que se passou há um ano. O bloco do euro cresceu 1,2%, metade do que subiu nos primeiros três meses de 2018, revelam dados do Eurostat.

A taxa de variação em cadeia (que compara o crescimento de um trimestre com o que se registou no trimestre imediatamente anterior) no euro registada nos primeiros três meses do ano revela uma aceleração face ao final do ano quando o PIB subiu 0,2% e coloca a taxa no patamar igual ao observado tanto no primeiro como no segundo trimestre de 2018.

Por outro lado, a taxa de variação homóloga (que compara o crescimento económico com o registado no mesmo período do ano anterior) aponta para uma economia a perder força. No primeiro trimestre, o PIB subiu 1,2%, o mesmo que no trimestre anterior, e metade do ritmo de crescimento observado um ano antes, quando a economia estava a crescer 2,4%.

Na União Europeia, a comportamento da economia foi idêntico. O PIB cresceu 0,5% nos primeiros três meses face ao final do ano passado acima dos 0,3% registados antes na taxa de variação em cadeia. O crescimento registado no período em análise é semelhante ao observado no segundo trimestre de 2018.

Quanto à variação homóloga, o Eurostat indica que a economia da UE aumentou 1,5%, o mesmo que no trimestre anterior, mas abaixo dos 2,4% registados no mesmo período do ano anterior.

As instituições que fazem previsões económicas para o espaço do euro têm revisto em baixa as suas projeções para este ano. No início de abril, o Fundo Monetário Internacional cortou a previsão de crescimento na Zona Euro em três décimas para 1,3%.

Evolução da economia da Zona Euro

Fonte: Eurostat

