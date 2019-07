Os serviços da administração direta do Estado, os institutos e entidades que integram o setor público empresarial investiram mais de 1,3 milhões de euros em publicidade institucional em 2018, valor que compara com os 914.806 euros do período homólogo, foi anunciado.

“Em 2018, os serviços da administração direta do Estado, os institutos públicos e as entidades que integram o setor público empresarial do Estado comunicaram à ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social a realização de 136 campanhas de publicidade institucional do Estado, num total de 1.322.464,33 euros”, indicou, em comunicado, o regulador.

Tendo em conta a totalidade dos investimentos comunicados na plataforma digital da ERC, em 2018, “constata-se que o montante global foi significativamente mais elevado, relativamente ao ano de 2017 (914.806,77 euros)”, sendo a rádio o único meio onde ocorreu uma descida do valor foi.

De acordo com a ERC, no período em causa, o meio que mais se destacou foi a televisão, onde foram investidos 595.040 euros, sendo que “os serviços de programas generalistas foram a opção mais selecionada”.

Por sua vez, na imprensa o investimento fixou-se em 350 mil euros, seguindo-se a rádio com cerca de 262 mil euros e o digital com pouco mais de 32 mil euros.

“Verificou-se também que 11 das 19 entidades que comunicaram à ERC despesas em campanhas de publicidade institucional do Estado investiram em meios de comunicação social regionais e locais, atingindo um total de 309.804,68 euros, o que corresponde a um valor percentual de 23,4% do total anual investido na aquisição de espaços publicitários”, lê-se no documento.

Já o valor mais elevado que foi comunicado correspondeu à campanha de sensibilização para a redução dos incêndios rurais, promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que atingiu 549.948,91 euros, dos quais 151.831,30 euros foram investidos em meios de comunicação social regionais e locais.