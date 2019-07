Tranquilidade é Superbrand 2019 nos seguros

A Tranquilidade acaba de ser confirmada como Superbrand na área dos seguros. É a marca seguradora que mais vezes conquistou este galardão, atribuído, segundo a organização “com base em critérios de notoriedade, qualidade e confiança”.

A empresa foi distinguida na pesquisa realizada pela Superbrands, em que as marcas são referidas de forma espontânea, não havendo qualquer tipo de menção a categorias, segmentos ou mercados. Isso permite – segundo os promotores – que “o consumidor revele as suas reais convicções e referências sobre as marcas que mais admira, com que mais se identifica e as em que mais confia”.

A Superbrands é uma entidade independente que se dedica à identificação e promoção das “marcas de excelência” em 89 países. A eleição resulta da avaliação dos consumidores, aferida através de um inquérito, e de um painel de especialistas em marketing em cada país. A Superbrands Portugal faz parte desta organização internacional e este ano foram 1300 as marcas nacionais classificadas pelo Conselho Superbrands.

A Tranquilidade pertence à Seguradoras Unidas, que detém as marcas Tranquilidade, Açoreana e LOGO, cerca de 1,5 mihões de clientes e 15,5% de quota de mercado não-vida, estando neste momento a ser alienada pelo seu principal proprietário, o grupo Apollo. A Companhia tem uma rede de distribuição de mais de dois mil pontos de venda, 80 Corretores, 1600 Agentes multimarca e 400 Agentes exclusivos.