A venda da Tranquilidade deu mais um passo: O fundo Apollo concedeu à Generalli a exclusividade das negociações da venda da Seguradoras Unidas, o que inclui a Tranquilidade, por um período curto de tempo, que está a decorrer, apurou o ECO junto de fontes do setor. Depois do fim do prazo da entrega de propostas pelo grupo segurador que também inclui a antiga Açoreana por parte de quatro concorrentes, a melhor proposta foi a da Generalli.

Oficialmente, nenhuma das partes faz comentários sobre o negócio, mas o ECO sabe que o fundo Apollo fixou um prazo curto – será de seis dias, diz outra fonte – para fechar um acordo com a Generalli e os valores que estão em cima da mesa variam entre os 550 milhões e os 600 milhões de euros. Para além da italiana Genberalli, também a Catalana Occidente, a Allianz e a Ageas apresentaram propostas vinculativas. E serão mesmos os catalães com a segunda melhor oferta.

A Bloomberg tinha adiantado em 26 de junho que a mais elevada entre as propostas iniciais tinha sido da Generalli e o valor de 682 milhões de dólares, valor próximo daquele que o ECO também tem como base do negócio. No entanto, esta exclusividade negocial indica foram mesmo os italianos os que apresentaram a proposta mais elevada e, em principio, sem obstáculos de concorrência.

Lucros de 50,6 milhões em 2018

O grupo Seguradoras Unidas, que junta a Tranquilidade (ex-BES), Açoreana (ex-Banif) e Logo, obteve, no último ano, um lucro de 50,6 milhões de euros, o que, na prática, põe este negócio entre a Apollo e a Generalli com um múltiplo de 10 vezes o lucro. O lucro líquido em 2018 reflete uma melhoria do desempenho comercial, das margens técnicas, dos níveis de eficiência e dos resultados financeiros da companhia”, refere a informação divulgada pelo grupo, e que pertence ao fundo norte-americano Apollo.

Os resultados da seguradora progrediram significativamente, já que os 50,6 milhões de euros apurados no último ano contrastam vivamente com os 41,7 milhões de euros de prejuízos averbados no exercício de 2017.

A Seguradoras Unidas atingiu, no último ano, um volume total de prémios de 800 milhões de euros, o que mostra um crescimento de 9,6% face a 2017. Do total, 746 milhões de euros provêm da área não-vida, onde a taxa de sinistralidade baixou para 69,7%, menos 9,5 pontos percentuais. No ramo vida os prémios ascenderam a cerca de 54 milhões de euros.