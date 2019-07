A Anacom, a Autoridade Nacional de Comunicações lançou dois concursos para aquisição de seguros. O primeiro, respeitante à aquisição direta de seguros no ramo saúde tem um preço base de procedimento de 1,2 milhões de euros. O contrato tem um prazo de execução de dois anos não sendo suscetível de renovação.

Os interessados têm até ao 30º dia a contar da data de envio do anúncio do concurso (12 de Junho) para apresentar as suas propostas. Nos termos do concurso os concorrentes deverão manter as suas propostas durante 120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas.

O único critério de adjudicação é o relativo ao custo, havendo lugar à prestação de uma caução de 5%.

A Anacom lançou ainda um segundo concurso para a aquisição de seguros de outros ramos, partindo do valor base de 340 mil euros.