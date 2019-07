Aon com plataforma assente em blockchain no Sri Lanka

A insurtech Etherisc lançou uma plataforma de seguros baseada em blockchain destinada a agricultores no Sri Lanka. A plataforma é o resultado de uma parceria com a seguradora Aon e a organização não-governamental Oxfam, no Sri Lanka, de acordo com um comunicado da Aon.

O objetivo da plataforma de seguros, esclarece o comunicado, é fornecer uma forma de os agricultores do Sri Lanka acederem à proteção contra riscos em face das condições meteorológicas potenciais que podem prejudicar a produção. O comunicado afirma que quase 200 agricultores se inscreveram para recorrer ao “microsseguro” através da plataforma.

De acordo com Michiel Berende, responsável da Etherisc, citado pelo Cointelegraph, “Os agricultores representam um terço da força de trabalho e respondem por quase 20% da economia, mas muitos poucos têm seguro. Isso fez do Sri Lanka um candidato perfeito para sentir os benefícios do seguro descentralizado, colaborativo e automatizado. Esta aliança resulta de fato da cooperação entre diversos atores e recorre ao blockchain em prol do benefício social”. Para o diretor da Oxfam no Sri Lanka, Bojan Kolundzija, a nova solução blockchain fornecerá proteção contra riscos a “uma grande parte da economia do Sri Lanka”.

São cada vez mais as soluções tecnológicas dirigidas ao mercado segurador – com destaque para as “insurtech” e os aplicativos baseados em blockchain.

De acordo com um relatório da Insurtech Trends, da Hartford, as seguradoras recorrem atualmente à tecnologia blockchain para “simplificar processos, fornecer transparência e aumentar a segurança”, a par da gestão e proteção de dados, reduzindo custos administrativos e aumentando a confiança e lealdade do consumidor.

A empresa de pesquisa MarketsandMarkets prevê que o valor dos componentes blockchain no mercado de seguros atinja 1,2 mil milhões de euros até ao final de 2023.