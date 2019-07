Gestores nacionais preocupados com desaceleração económica

A desaceleração económica (ou recuperação lenta), os danos de reputação e as alterações regulatórias e legislativas estão no topo das preocupações dos gestores nacionais (e estrangeiros), de acordo com o Global Risk Management Survey 2019, elaborado pela Aon.

Em Portugal, o risco cibernético integra, pela primeira vez, a lista dos cinco principais riscos para as empresas, mais cientes do impacto que o cibercrime pode representar para as suas operações. Dados do estudo mostram ainda que 50% das perdas financeiras das empresas a operar em Portugal decorre do aumento do preço das commodities, seguida pelas taxas aceleradas de mudanças nos fatores do mercado (46%) e pela incerteza/risco político (41%).

Pedro Penalva, CEO da Aon Portugal, refere que “vivemos um período extremamente incerto, marcado por constantes mutações tecnológicas e por uma volatilidade económica, social, política e ambiental sem precedentes que colocam as empresas à prova. Os dados do Global Risk Management Survey indicam que muitas empresas, à escala nacional e global, demonstram estar ainda pouco preparadas na sua capacidade de resposta aos riscos, apesar estarem cientes do impacto que estes podem trazer aos seus negócios”.

Top 10 Riscos Nacionais (2019)

Desaceleração económica ou recuperação lenta Dano de reputação para a marca ou negócio Alterações regulatórias e legislativas Crimes cibernéticos/violação de dados Incerteza / Risco político Aumento do preço das commodities Taxas aceleradas de mudanças nos fatores do mercado Interrupção do negócio Incapacidade de inovar/corresponder à necessidade dos clientes Tecnologias disruptivas

Para este estudo a Aon entrevistou milhares de empresários em 60 países e 33 setores, “numa altura de enorme incerteza em todo o mundo, caracterizada por quedas no mercado de ações, disputas políticas comerciais, ações regulatórias agressivas, recalls, desastres naturais devastadores, ataques cibernéticos de grande alcance e escândalos corporativos”. Estes factos explicam, segundo os autores, que 1/3 dos 15 principais riscos identificados em 2019 entrem pela primeira vez na lista.

E há conclusões globais que o Global Risk Management Survey 2019 destaca, nomeadamente, o envelhecimento da força de trabalho – que passou de 37.º lugar em 2017 para a 20.º em 2019 e estima-se que chegue a 13.º em 2022. As mudanças climáticas são também outro dos assuntos destacados, uma vez que a frequência e a gravidade das catástrofes naturais contribuem para aumentar as preocupações sobre o impacto na economia global.

A nível global, os olhos estão também postos nos ataques cibernéticos, que continuam a ocupar o 1.º lugar na América do Norte, prevendo-se que venha a ocupar o top 10 da América Latina, que aumente na Europa do 8.º para o 4.º lugar, e no Oriente Médio e África do 8.º para o 2.º.

Top Riscos por regiões (2019)