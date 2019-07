Pepsi lucra mais de 3 mil milhões em meio ano

O lucro da PepsiCo aumentou 8,3% para 3.448 milhões de dólares (3.077 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período de 2018, divulgou o grupo de refrigerantes e produtos alimentares.

Após ter lançado novos produtos e reforçado a venda de marcas já estabelecidas, a multinacional presidida pelo espanhol Ramón Laguarta obteve até junho um lucro líquido por ação de 2,44 dólares (cerca de 2,18 euros), acima dos 2,21 dólares (cerca de 1,97 euros) por título do período homólogo, em que o resultado líquido se fixou nos 3.163 milhões de dólares (2.823 milhões de euros).

Na primeira metade do ano, as receitas da multinacional aumentaram 3% para 29.333 milhões de dólares (26.179 milhões de euros), com os custos operacionais a abrandarem para uma subida homóloga de 1%, para 13.092 milhões de dólares (11.684 milhões de euros).

Considerando apenas o segundo trimestre de 2019, a companhia obteve um lucro de 2.035 milhões de dólares (1.816 milhões de euros – 1,44 dólares/1,29 euros por ação), uma subida de 10% face ao período homólogo, em que o resultado líquido somou 1.820 milhões de dólares (1.624 milhões de euros).

Entre abril e junho, a faturação da PepsiCo aumentou 2,2% para 16.449 milhões de dólares (14.679 milhões de euros) e os custos operacionais subiram 1,9% para 7.404 milhões de dólares (6.607 milhões de euros), acima das estimativas dos analistas.

O crescimento orgânico das receitas, excluindo flutuações cambiais, aquisições e alienações, foi de 4,5%.

Citado pela agência Efe, o presidente executivo da Pepsico congratulou-se com os resultados do último trimestre, notando que os efeitos cambiais penalizaram a faturação.

Sob a presidência executiva de Ramon Laguarta, que em outubro passado substituiu Indra Nooyi no cargo de presidente executivo, a companhia aumentou os gastos em publicidade e redes de distribuição, diversificando a sua linha de produtos e alterando as embalagens.